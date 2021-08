Bleibergerhof setzt auf Erfahrung in Grand Hotels

Promis liefen in Scharen durchs Hotel

Später war sie im elitären „Four Seasons“ in New York beschäftigt. „Als jüngste Europäerin überhaupt. Damals gab es mit Herbert Pliessnig einen Kärntner Hoteldirektor. Ich hab’ drei Jahre in New York gelebt, auch die World-Trade-Center-Tragödie am 11. September 2001 miterlebt. Ein Schock, aber auch eine wertvolle Erfahrung.“ Promis liefen in Scharen durchs Hotel, von George Clooney über Michael Jackson, Jennifer Lopez bis zu den Spice Girls. „Auch ,Sex and the City‘ wurde zum Teil dort gedreht“, sagt Andrea.