Totschläger soll nicht zurück in sein Haus

Rachsüchtige Opfer-Tochter

Dieser bekam sieben Jahre wegen Totschlags, das Oberlandesgericht erhöhte 2017 auf neun Jahre Haft. Nach Verbüßen der halben Strafe kann er einen Antrag auf Entlassung stellen. Doch nun soll die Opfer-Tochter, eine Juristin, durchgesetzt haben, dass der Verurteilte im Fall der Freilassung nicht mehr in sein Zuhause, also ihr Nachbarhaus, einziehen dürfe. Verteidiger Andreas Mauhart bestätigt, was in einem anonymen Mail an die „Krone“ stand, und ist empört: „Das wäre ja wie eine Enteignung!“ Die Tochter war nicht zu sprechen.