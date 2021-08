„Arietta of Spirits“: Adventure im Launch-Trailer

Nintendos „The Legend of Zelda“ lässt grüßen, wenn Entwickler Third Spirit Games am 20. August auf PC, PS4, Xbox One und Switch mit seinem Adventure „Arietta of Spirits“ in Pixel-Optik zu einer Reise auf eine mysteriöse Insel mit grünen Wäldern, finsteren Höhlen und dunklen Geheimnissen einlädt. Der Titel erzählt die Geschichte von Arietta und ihrer Familie, die zum ersten Mal nach dem Tod der Großmutter deren Ferienhütte besuchen. Der Ausflug nimmt eine unerwartete Wendung, als Arietta einen geheimnisvollen Freund findet und lernt, die Geister zu sehen, die auf der Insel wohnen. Wir zeigen den offiziellen Launch-Trailer.