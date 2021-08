Venezuela: Regierung beginnt Dialog mit Opposition

Machtkampf tobt seit Jahren

In Venezuela tobt ein Machtkampf zwischen dem linksnationalistischen Maduro und dem rechtsliberalen Guaido, der sich selbst zum Übergangspräsidenten ausgerufen hat. Maduro konnte sich bisher mithilfe des Militärs, seiner Partei und der Unterstützung von Russland, Kuba, China und dem Iran im Amt halten. Das erdölreiche Land Venezuela ist unter Maduros Regierung in den vergangenen Jahren tief in eine Wirtschaftskrise geraten.