Oberösterreicher horten vier Millionen Covid-Tests

PCR-Tests immer gefragter

Wenn das Angebot an Gratis-PCR-Tests - Motto „Alles gurgelt“ - wie geplant über die Testbezirke Linz, Gmunden und Vöcklabruck hinaus ausgerollt wird, dann werden die Nasenbohrertests vermutlich Ladenhüter. Denn in Wien etwa gelten die Antigen-Tests aus dem Wohnzimmer schon jetzt nicht mehr als „Eintrittskarten“, es müssen verpflichtend PCR-Tests verwendet werden. „Schon jetzt ist jeder dritte Test bei uns ein PCR-Test“, erklärt Veitschegger, der in Bad Leonfelden eine Apotheke betreibt - also außerhalb der Gratis-Testbezirke. Denn fürs Fortgehen bei der Nachtgastro und fürs Verreisen sind PCR-Ergebnisse erforderlich.