Tanker vor Küste Japans auseinandergebrochen

Ein Frachter, der am Mittwoch vor der Küste Japans auf Grund gelaufen ist, ist auseinandergebrochen und hat dabei Öl verloren. Wie die japanische Küstenwache am Donnerstag bekannt gab, war der unter der Flagge von Panama fahrende 39.910-Tonnen-Frachter Crimson Polaris am Vortag vor der Küste der nordöstlichen Präfektur Aomori auf Grund gelaufen.