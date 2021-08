Sinfonie von Leopold Mozart kommt nach Lambach

Die verschollene „Neue Lambacher Sinfonie“ von Leopold Mozart, dem Vater von Wolfgang Amadeus Mozart, kehrt nach exakt 80 Jahren Abwesenheit am kommenden Montag von Augsburg in Bayern in das Benediktinerstift Lambach in Oberösterreich zurück. Das verloren geglaubte Werk war eher zufällig 2019 entdeckt worden.