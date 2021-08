Von Fiaker überrollt: Mädchen außer Lebensgefahr

Die dramatischen Szenen hatten sich - wie berichtet - am frühen Abend gegen 18.30 Uhr abgespielt. Die Urlauberfamilie aus Oberösterreich war auf Höhe Heumarkt in die Kutsche eingestiegen. Nach nur wenigen Metern geschah der Unfall. Nach Angaben der Polizei dürfte das Kind an der Tür der Kutsche hantiert haben, fiel heraus und wurde danach von dem Gespann auf Höhe des Oberkörpers überrollt. Fünf Teams der Wiener Rettung waren rasch an Ort und Stelle und begannen mit der Versorgung der Zweijährigen, die nach dem Unglück ansprechbar war.