Überleben im Eis: „Frostpunk 2“ angekündigt

In „Frostpunk 2“ schlüpfen die Spieler wieder in die Rolle des Anführers einer an Ressourcenknappheit leidenden Metropole, für die Expansion und die Suche nach neuen Energiequellen unvermeidlich sind. Die apokalyptische Welt hat sich laut 11 bit studios jedoch weiterentwickelt: Nach dem Ende des Kohlezeitalters wird nun die Eroberung von Frostland zwecks Ölförderung als Rettung der letzten Überlebenden der Menschheit angesehen.