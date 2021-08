Jugendlicher nach Mopedunfall verstorben

Tragische Nachrichten aus dem Krankenhaus: Ein 14-Jähriger ist nach einem Mopedunfall am Montag verstorben. Der Bursche war mit seiner Schwester auf der Faaker See Straße mitgefahren, als das Moped der 15-Jährigen von einem Auto gestreift wurde. Der Jugendliche erlag am Dienstag seinen schweren Verletzungen.