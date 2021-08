Schüler „wegen Corona“ auf schiefe Bahn geraten

Mit Taschengeld wird der 19-Jährige knapp gehalten. Aus gutem Grund: Er würde es in Drogen umsetzen. Allein Haschisch rauchen mag er aber auch nicht und so „lud“ er Jugendliche in der Wiener Innenstadt auf einen Joint ein - um danach Geld von ihnen zu fordern. Mit einer Waffe. Überhaupt sei Corona schuld an allem.