Tobende (53) zeigte Beamten ihre nackte Kehrseite

Als falsch haben sich die Vorwürfe einer Anruferin bei der Polizei am Dienstagabend in Wien herausgestellt. Die Frau bezichtigte Angestellte einer Pizzeria, sich unrechtmäßig im Land aufzuhalten. Als Beamte die 53-Jährige in ihrer Wohnung aufsuchten, reagierte sie höchst aggressiv - und zeigte den Polizisten auch ihre unbekleidete Kehrseite.