Leck bei Lachsfarm: 96.000 Fische verendet

Auf einer Lachsfarm in Norwegen sind wegen eines Lecks in einem Tank rund 96.000 Fische verendet. 15.000 Liter Chlor seien bei dem Zwischenfall nahe der Ortschaft Alta in den Altafjord geflossen, der schließlich in den Atlantik mündet, berichtete am Dienstag der norwegische Rundfunk.