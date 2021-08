Infizierte durchschnittlich wieder über 30 Jahre

Erstmals seit Anfang Juli liegt in Österreich das Durchschnittsalter der Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, mit 31,3 Jahren wieder merkbar über 30 Jahren. Von den 3689 Betroffenen, die sich in der vergangenen Woche (2. bis 8. August) angesteckt haben, waren 42,6 Prozent unter 25 Jahre alt. In der Woche davor (26. Juli bis 1. August) machte diese Gruppe noch 45,9 Prozent aus.