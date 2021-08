Über 600 Neuinfektionen, ein weiteres Todesopfer

In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Dienstag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 601 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Vor exakt einer Woche waren es 390 Fälle. Ein weiterer Todesfall gemeldet. Auch die Zahl der Patienten in den Spitälern stieg weiter an.