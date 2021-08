Nervige Tests, Basketball-Roboter, komische Betten

Olympische Spiele bleiben immer in Erinnerung, Tokio 2020 (oder doch 2021?) wird aber speziell unvergessen bleiben. Was natürlich in erster Linie an Covid-19 liegt. Die Desinfektionsflüssigkeitsspender, die an jedem Eingang (meist mit Fußpedal, um nichts zu berühren), in jedem Bus, in jedem Bad standen. Die täglichen Tests im Pressezentrum. Die Apps, in die man seine Gesundheitsdaten eintragen musste, die aber oft nicht funktionierten. Und die Interviews mit Athleten, die über Barrikaden geführt werden mussten.