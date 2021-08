Wo sind „befreite“ Schweine? Polizei ermittelt

Tiere am Weg zum Schlachthof erneut befreit

Nach einer Räumung durch die Exekutive am Donnerstagabend wurden die beiden „Mickey“ und „Jackie“ genannten Schweine laut VGT zu einem Schlachthof gebracht. Unbekannte sollen die Tiere laut Aussendung Freitagfrüh in einem Transportanhänger gefunden und sie an einen unbekannten Ort in Sicherheit gebracht haben.