Brasilien holt erneut Gold im Fußball-Turnier

Brasilien hat sich zum zweiten Mal nach Rio 2016 zum Olympiasieger im Fußball gekürt. Die Südamerikaner rangen Spanien am Samstag im Finale mit 2:1 nach Verlängerung nieder. Der eingewechselte Malcom entschied die Partie in Yokohama mit seinem Treffer in der 108. Minute. Nach regulärer Spielzeit war es 1:1 gestanden.