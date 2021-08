Danso attackiert Ex-Klub Augsburg nach Wechsel

Danso will faire Chance

Es habe geheißen, dass sich der Verein mit einem Transfer beschäftigen würde, wenn die Voraussetzungen passen sollten. „Dann kam ein Angebot, aber Augsburg hat sich nicht damit beschäftigt“, sagte Danso. Er habe zudem „hintenrum“ mitbekommen, dass er entgegen anderen Aussagen „nur als Back-up“ in der Augsburger Abwehr eingestuft worden sei. „Aber ich will einen fairen Konkurrenzkampf, in dem ich die Chance habe, die Nummer 1 oder 2 in der Innenverteidigung zu werden.“