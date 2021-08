Defis und Erste-Hilfe-Rucksack für First Responder

Stolz auf Burschen

„Ich bin stolz auf diese drei Burschen, dass sie sich als First Responder zur Verfügung gestellt haben“, so der Bürgermeister Hans Schrammel. „Es ist vor allem für die Bevölkerung ein beruhigendes Zeichen, wenn drei bestens ausgebildete und hochmotivierte Sanitäter ihren Dienst in Gols versehen“, so der Vizebürgermeister Kilian Brandstätter.