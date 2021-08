„Mit Abstand der beste Vertrag meiner Karriere“

Bei 45 Grad läuft die Klimaanlage in seinem Appartement in Doha („Ist im Vergleich zu 2015 eine andere Stadt geworden“) auf Hochtouren. Heiß laufen und nicht nur abkassieren will Bauer auch auf seiner zwölften Klubstation fern der Heimat. „Trainiert wird nur einmal pro Tag, das aber richtig hart!“ Anfang September startet die Liga in Katar. Schon zuvor sollen auch Frau und Sohn nach Doha folgen.