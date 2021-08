Kühles Blondes aus Kobersdorf im Vormarsch

Alle Biere mit Bio-Zertifikat

Gebraut wird das kühle Blonde mit LeoBavaricus, der bayerischen Weizenbierhefe. Natürlich ist auch dieses neue Sommerbier bio-zertifiziert so wie auch alle anderen Sorten. Zu kaufen gibt es die neue Errungenschaft vor Ort in Kobersdorf, jeden Freitag am Bauernmarkt in Oberpullendorf sowie jeden zweiten Samstag im Monat beim „Markt der Erde“ in Lutzmannsburg.