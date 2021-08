Alexandri-Schwestern beenden Duett auf Rang 7!

Die Synchronschwimmerinnen Eirini-Marina und Anna-Maria Alexandri haben sich im Finale des olympischen Duett-Bewerbs von Tokio als Siebente klassiert. Nach dem siebenten Rang nach der Technischen Kür am Vortag erreichten die Schwestern auch am Mittwoch in der Freien Kür diese Platzierung. Gold ging an Swetlana Kolesnitschenko und Swetlana Romaschina vom Russischen Olympischen Komitee (ROC).