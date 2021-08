Therapiehunde Teams in Kärnten bildet Hunde aus

Umfangreiche Ausbildung

Auf dem Hundeplatz in der Nähe der Kläranlage in St. Johann im Rosental wird fleißig trainiert. „Wir bieten eine sehr umfangreiche Ausbildung, nicht nur der Hunde, sondern, vor allem, der Menschen an. Daher dauert ein Jahrgang auch ungefähr acht Monate“, erklärt die tierschutzqualifizierte Hundetrainerin. Auf dem Lehrplan stehen Selbsterfahrung, kynologisches Wissen, Krankheitsbilder beim Menschen, Stress (Auswirkungen, Vermeidung, Abbau) beim Hund, Lernverhalten beim Hund, Hund und Recht, Gesprächsführung, Training (Gehorsam und Lernparcours), Einsatzplanung und schließlich Einsätze unter Supervision der Trainerinnen.