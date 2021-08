Mit Baseballschläger Abreibung verpasst : Urteil

Mit einem Baseballschläger bewaffnet will der Arbeiter den Mann, der ein Lokal in Feldkirch betreibt, zur Rede stellen. Dort taucht der wutentbrannte Afghane schließlich wenig später auf, muss aber feststellen, dass der Gesuchte just nicht gegenwärtig ist. Dafür macht ein Mitarbeiter Bekanntschaft mit dem Baseballschläger, wird aber nur leicht im Gesicht verletzt.