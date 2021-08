Kärntner Apotheken starten mit Gratis PCR-Tests

Heute, Mittwoch, starten die ersten Kärntner Apotheker mit dem Angebot, kostenlose PCR-Tests durchzuführen. Doch nicht nur in ausgewählten Pharmazien werden Abstriche genommen, sondern auch in Testcontainern wie am Villacher Hauptplatz. Weitere sollen bereits nächste Woche in ganz Kärnten folgen.