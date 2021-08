Alexandris gehen als Siebente ins Synchron-Finale

Mit dem siebenten Platz war klar, dass die 23-Jährigen im Finale in der ersten Sechser-Gruppe an die Reihe kommen. In beiden Gruppen wird die Startreihenfolge gelost. „Nur nicht wieder Nummer eins“, sagte Anna-Maria Alexandri in Erinnerung an den Vorkampf der Freien Kür. Den mentalen Aspekt der Eröffnung der Olympia-Konkurrenz hatten die Alexandris zwar gut bewältigt, aber die Wertungsrichter sind da meist noch nicht für die höchsten Wertungen bereit.