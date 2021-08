Jakob Wirl: „Baue Reime in Moderation ein“

Wann haben Sie diese Leidenschaft entdeckt?

Ich war immer schon sprachbegabt, das war schon früh in meiner Kindheklar. Ich habe mit acht Jahren begonnen, Gedichte zu schreiben, als junger Teenager dann sehr romantische an die Herzensdamen meiner Wahl. Die Gedichte kamen aber nicht sehr gut an, mein Rap hingegen schon. Daraufhin habe ich diese eben als Raps umformuliert, und das hat dann ganz gut funktioniert.