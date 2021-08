Alkoholisierter Pkw-Lenker rast vor Polizei davon

Am Samstag um 3.30 Uhr wurde die Polizeistreife auf den Mann im VW Golf aufmerksam und wollten ihn kontrollieren. Er gab jedoch Gas und raste davon. In der Billrothstraße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte damit zunächst in ein geparktes Auto und dann in eine Hausmauer, berichtete die Polizei am Sonntag.