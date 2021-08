Bauernfamilie erntet Weizen wie anno dazumal

Frösche retten, Tiere versorgen & Co.

Benedikt freut sich schon drauf. Im Stall hilft er beim Versorgen der Kühe, Ziegen, Enten und Hühner und freut sich über die Nester der Rauchschwalben. „Heuer haben wir schon die zweite Brut. Man muss ab und zu sogar den Kopf einziehen, wenn die Schwalben aus und einfliegen“, freut sich der Elfjährige, der im Herbst in die zweite Klasse des Gymnasiums Feldkirchen kommt. Über die Ferien hilft er fleißig am Hof, denn er will unbedingt Bauer werden. Und im nächsten Frühjahr wird er mit seinem Onkel auch wieder die Frösche retten.