Spanien gewinnt verrücktes Sieben-Tore-Festival

Spanien stand im Match gegen die Afrikaner bereits mit dem Rücken zur Wand, hatte doch Max Gradel die Elfenbeinküste in der 91. Minute mit 2:1 in Führung gebracht. Rafa Mir sorgte jedoch zwei Minuten später für den Ausgleich und traf auch in der Verlängerung noch zweimal. Am Ende hieß es 5:2 für den Favoriten. Bei den Spaniern standen sechs Spieler in der Startformation, die vor einem Monat auch bei der EM dabei gewesen waren.