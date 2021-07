Festival in NÖ erlaubt Eintritt nur mehr mit „2-G“

Acht weitere Fälle in NÖ wurden am Freitag nun im Zusammenhang mit dem Cluster um das Festival auf der kroatischen Insel Pag bekannt. „Fast 200 Kontaktpersonen mussten bereits in Quarantäne“, ergänzt man im Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Ein mahnendes Beispiel dürfte der Infektionsherd den Veranstaltern des Shutdown-Festivals in Zwentendorf gewesen sein.