„Honeymoon von Joe Biden neigt sich dem Ende zu“

Nicht nur der Impffortschritt macht Biden zu schaffen, auch die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Viele Lokale etwa in New York seien weiterhin geschlossen, in den Städten sieht man „mehr Obdachlosigkeit als früher auf den Straßen“. Ein erstes Stimuluspaket ist Biden gelungen: Menschen unter einer gewissen Einkommensgrenze bekommen jetzt pro Monat und pro Kind ein paar Hundert Euro. „Das ist in den USA revolutionär, für uns eigentlich normal“, sagt Pick. Aber für Biden ist jedes Hilfspaket ein schwieriger Kampf: „Die Republikaner haben kein Problem damit, Geld auszugeben, wenn ein republikanischer Präsident im Sessel sitzt. Aber jetzt sind sie wieder dort, wo sie unter Obama waren, nämlich: blockieren, blockieren.“ Bei vielen größeren Paketen braucht es mindestens 60 Stimmen im Senat: „Da ist es für Biden sehr schwierig, Republikaner an Bord zu holen. Aber es gibt auch zwei Demokraten, die Biden Probleme bereiten.“ Pick zieht Bilanz: „Der ‚Honeymoon‘ von Joe Bidens Präsidentschaft neigt sich langsam dem Ende zu. Er braucht wieder mal einen Erfolg.“