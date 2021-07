Deutsch als Hürde für weitere Sozialhilfe

„Kein Selbstbedienungsladen“

Wohnbaureferent LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner fühlt sich bestätigt und denkt schon weiter: „Oberösterreich ist kein Selbstbedienungsladen, sondern in unserem Bundesland wird Leistung belohnt. Man wird sich überlegen müssen, in welchen Bereichen man ähnliche Schritte setzen und Auflagen für Drittstaatenangehörige einführt.“ Sein Linzer Parteikollege, Vizebürgermeister Markus Hein, fordert daher auch sogleich, dass es städtische Sozialleistungen für Ausländer nur mit Deutsch-Nachweis und nach mehrjährigem Aufenthalt in Linz geben darf.