Maschinenpistole in gestopptem Schlepperbus

Indes sorgte am Donnerstag ein Zugriff in Eichkogel (Niederösterreich) ebenfalls für Aufsehen: Nachdem er 16 Flüchtlinge abgesetzt hatte, sprang der Schlepper aus dem Fahrzeug und rannte trotz mehrerer Warnschüsse vor der alarmierten Polizei in einen Wald – er ist noch auf der Flucht.