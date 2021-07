Österreich: 63 % wünschen sich ein Einfamilienhaus

Wer Millionen hinblättert, will je nach persönlichen Vorlieben Schnee, Wasser oder Kultur. Seit Corona sind neben Kitzbühel, Ischgl, Lech/Zürs und Zell am See auch die Kärntner Seen, der Bodensee sowie das Salzkammergut gefragt wie noch nie. In Tirol etwa wurden laut ReMax 2020 für die fünf teuersten Häuser im Schnitt je 10,5 Millionen Euro bezahlt, fast 35 Prozent mehr als davor! Im Burgenland war man schon mit 800.000 Euro ein Luxus-Käufer.