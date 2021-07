Schwerverletzter per Heli ins Spital geflogen

Kurz vor 20 Uhr kam es am Mittwochabend zu dem schweren Verkehrsunfall. Warum der Mann in dem Kreisverkehr zwischen Neusiedl am See und Jois die Kontrolle verlor, ist noch unklar. Fest steht, dass er zuerst in den Straßengraben fuhr und daraufhin in ein angrenzendes Feld geschleudert wurde.