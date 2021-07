Ausbildung zum Gyrocopter-Piloten in St. Veit

Und schon sitze ich im Mini-Flieger. Es fühlt sich an, als wenn man in einem Autoscooter Platz nehmen würde - nur, dass der 290 Kilo schwere Gyrocopter vom Boden abhebt. Die 400 Meter lange Rollbahn - also die Wiese in Mairist vor der Burg Hochosterwitz - soll zum Starten herhalten. „Das reicht“, versichert Fluglehrer Armin Leitgeb, der vor zehn Jahren sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Er betreibt eine Flugschule für Leichtflugzeuge.