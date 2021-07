Barrierefreiheit in Kärntner Ausflugzielen

Sieben Konzepte und Touren

„Die Touren bieten einen Einblick in ausgewählte Schutzgebiete und verlaufen entlang rollstuhlgerechter Wege“, so die Initiatoren. Auf der Egger Alm am Karnischen Hauptkamm wird Besuchern etwa die Herstellung des Gailtaler Almkäses gezeigt. Am Weißensee kann die heimische Flora und Fauna bestaunt werden. Die KärntenTherme lockt mit der „Kraft der Bäume“.