Büroplatz entscheidet, wer Maske tragen muss

Grotesk: Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten in einem großen Gebäude. In der Kaffeeküche oder auf dem Weg zum WC müssen Sie verpflichtend Maske tragen. Dennoch treffen Sie laufend auf Kollegen ohne Mund-Nasen-Schutz. So ist das im Wirtschafts- und Sozialministerium. Zwei Ressorts, ein Haus, dennoch gelten jeweils andere Vorschriften.