Wiener Sonderweg: 3-G-Regel und Masken in Kinos

In den Kinos gab es seit 1. Juli durch die 3-G-Regel keine Maskenpflicht mehr. Durch den Wiener Sonderweg ist nun wieder alles anders. Ab heute müssen in Kinos oder Theatern wieder Masken getragen werden – trotz der 3-G-Regel. Der Unmut ist groß: „Für uns ist das eine Benachteiligung gegenüber anderen Branchen“, so Wiens Kino-Branchensprecher Christian Dörfler.