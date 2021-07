„Fliegendes“ Pferd trat nach Rettung Flucht an

Ein Reitunfall hat einem Pferd in Kalifornien einen unfreiwilligen Rundflug über Carmel Valley beschert. Das Tier und sein Besitzer waren zuvor in eine Schlucht abgerutscht und konnten sich saßen danach in dem steilen Gelände fest in der Nähe von San Diego fest. Ein Rettungsteam musste den Vierbeiner schließlich per Hubschrauber aus der misslichen Lage befreien.