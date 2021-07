Vorarlberger Impfzentren sind ab Montag Geschichte

Jede Woche wurden in den vergangenen Monaten in den Impfzentren des Landes Tausende Corona-Schutzimpfungen durchgeführt. Nun sind die Zentren Geschichte, seit Montag werden die Immunisierungen nur noch beim praktischen Arzt durchgeführt. Einzig das Impfzentrum in Bregenz bleibt als Backup erhalten.