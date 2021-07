Sabsi-Abschied! Frühes Aus von Judoka Filzmoser

Die Oberösterreicherin unterlag in der ersten Runde der Klasse bis 57 kg Verhagen im Golden Score, also der Verlängerung. Ehe sie auf ihre Emotionen einging, analysierte die 41-Jährige den Kampf. Denn auf diesen Kampf in dem von ihr so geliebten und geschätzten Japan hatte sie fünf Jahre lang hingearbeitet. Auch ein im August 2020 zugezogener Kreuzband- und Innenmeniskusriss ließ sie von diesem Plan nicht abbringen.