Nach Sieg der Deutschen: Heiratsantrag live im TV

Beim Interview mit der ARD analysierte der 33-jährige Stürmer zunächst den knappen Sieg, danach schnappte er sich das Mikrofon, zog sich das Trikot aus, brachte so eine türkische Liebesbotschaft an seine Freundin zum Vorschein, kniete nieder und fragte, ob sie seine Frau werden wolle. „Eigentlich wollte ich warten, bis ich ein Tor schieße. Aber wer weiß, ob ich das noch schaffe“, so Kruse.