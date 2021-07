Katsdorfer als Pilot im Auftrag der Industrie

Der Gepatschspeicher im Kaunertal: Auf exakt 1767 Metern Seehöhe liegt der Stausee, der an einem der Ufer über einen sogenannten Hochwasserausgleichstrichter verfügt, eine Konstruktion, die immer wieder auch auf etwaige Schäden kontrolliert werden muss. „Für uns Menschen sind solche Aufgaben enorm herausfordernd, zum Teil auch gefährlich“, sagt Markus Rockenschaub, der in dem Fall seine Drohne „Elios 2“ in den Trichter schickte, um Video- und Fotoaufnahmen zu machen.