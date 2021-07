Weiblicher „Fan“ ging auf Polizeibeamten los

Im Anschluss an das Bundesliga-Auftaktspiel zwischen dem SCR Altach und dem LASK (0:1) in der Altacher CASHPOINT Arena fand am Samstagabend eine Feier mit Live-Musik und Freibier statt. Gegen 22.20 Uhr kam es dann zu Sachbeschädigungen und Gewalttätigkeiten. Polizeistreifen aus Götzis und Hohenems wollten den Sachverhalt klären und hielt dazu eine Gruppe von Personen an.