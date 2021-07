Altenhuber/Cavallar im Hoffnungslauf gescheitert

Die Ruderinnen Louisa Altenhuber/Valentina Cavallar sind am Samstag bei den Olympischen Spielen in Tokio im Hoffnungslauf des Leichtgewichts-Doppelzweier-Bewerbs an der vierten Stelle gelandet. Die Debütantinnen hätten sich mit einem Top-3-Rang noch für das Halbfinale qualifizieren können.