Stich in der Badehose am Linzer Pichlingersee

Der Impfbus in Linz hat Samstagnachmittag zum ersten Mal am Pichlinger See halt gemacht. 36 Impfungen wurden durchgeführt. Es hätten überwiegend Badegäste das Angebot für die Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson in Anspruch genommen: „Die meisten Menschen kamen in der Badekleidung zum gut sichtbaren Impfbus“, sagte Martin Hofer vom Roten Kreuz.