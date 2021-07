Bürgermeister blitzte mit Verleumdungs-Anzeige ab

Taschentuch mit DNA-Spuren

Die Anklage stützt sich u.a. auf ein Taschentuch, auf dem DNA-Spuren beider sind. Der Politiker leugnet die Übergriffe aber und vertritt die Auffassung, das Beweisstück müsse manipuliert sein. Da er zum Zeitpunkt einer der Taten ein Alibi haben will - er sei in Italien gewesen -, hat das Gericht ein Gutachten in Auftrag gegeben, das Geodaten des Google-Kontos des Angeklagten auswerten soll. Dieses steht aber noch aus. Laut Gericht ist eine Fortführung des Prozesses nicht vor September zu erwarten.